Yılbaşının sembolü kokinaya yoğun talep!

Aralık ayının sembolik bitkilerinden biri haline gelen kokina, son yıllarda artan talep nedeniyle adeta yok satıyor. Yaklaşık 10 yıl önce piyasada görülmeye başlayan kokina, kasım ve aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle hazırlanıyor.

Karamanlı Mahallesi'nde 42 yıldır çiçekçilik yapan ve 33 yıldır kendi dükkanını işleten Hakan Koç, kokinanın halk arasında tek bir çiçek olarak bilinse de aslında iki ayrı bitkinin birleşiminden oluştuğunu anlattı. Koç'un aktardığına göre, kokinanın yeşil yapraklı ana gövdesini yalancı çobanpüskülü oluştururken, kırmızı meyveler ise Akdeniz saparnası bitkisinden alınıyor. Kırmızı meyveler, yeşil dallara tek tek iple bağlanarak sabır gerektiren bir işlemle hazırlanıyor.

Koç, kokinanın özellikle aralık ayında en çok talep gören çiçek olduğunu belirterek, "Bu mevsim itibarıyla kokinalarımız şu anda en revaçta olan bitkilerimiz. Kokina; iki ayrı bitkiden oluşan, kırmızı meyvelerin yeşil yapraklara iple bağlanmasıyla hazırlanan bir bitkidir. Aralık ayı itibarıyla en çok sattığımız bitkidir. Özelliği de şu şekildedir; İnsanların yılbaşında vazolarında bu çiçekle yeni yıla girmeleri ve kokinanın bir yıl boyunca evde bozulmadan kalması halinde ev sahibi olacaklarına inanılır" dedi.

"Fiyatları geçen seneye göre çok yükseltmedik"

Yaklaşık 10 yıldır piyasada olduğunu söyleyen Koç, kokinanın yılbaşı döneminde portakal kuruları ve kozalak gibi süs materyalleriyle yeniden düzenlenerek sunulduğunu ifade etti. Fiyatların geçen yıla göre çok artmadığını belirten Koç, bir demet kokinanın kaliteye göre 400 ile 500 lira arasında satıldığını aktardı. Koç, "Fiyatları geçen seneye göre çok fazla yükseltmedik. Şu anda bir demet kokinanın fiyatı 400-500 lira arasında değişiyor. A sınıfı, B sınıfı kaliteye göre de fiyat farklılık gösteriyor. Benim çıraklık ve kalfalık dönemimde kokina diye bir bitki yoktu. Kokina yaklaşık son 10 yıldır piyasada. 10 yıldır zaten kokina satıyoruz" diye konuştu.