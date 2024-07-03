Yılda yaklaşık 8 bin hektar orman alanı yanıyor
Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can, dünyanın birçok yerinde ormanların geleceğini tehlikeye atan etkenlerin başında yangınların geldiğini söyleyerek Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye’de her yıl ortalama 3 bin civarında orman yangının çıktığını ve yaklaşık 7- 8 bin hektar alanın yandığını vurguladı.
Meryem KARADAĞ
Can, yanan her ağaç ile ormanlarımızın sunduğu biyoçeşitlilik, iklim düzenleme toprak ve su koruma ruh ve beden sağlığı gibi değeri parayla ölçülemeyecek birçok ekosistemden de yoksun kalındığını dile getirdi.
Anız yangınlarının ülkemizde yasaklanmasına rağmen hala devam ettiğini onlarca insanın ölümüne dikkat çeken Can, orman yangınlarının önlenmesine yönelik alınması gereken önlemler ile ilgili şu şekilde konuştu “Orman yangınlarını önlemek için bir takım önlemlerin alınması gerekiyor. Bütüncül yangın yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, yangını söndürmenin yanı sıra, yangını önleme ve yangın sonrası uygun restorasyon uygulamaların yapılması önemlidir. Ayrıca yangın riski yüksek ormanlarda özellikle yerleşim yerlerine yakın tampon bölgelerinin oluşturulması ve yangına dirençli bitkilendirme çalışmalarının arttırılması gerekmektedir” dedi.
"Ciddi tedbirler alınmalı"
Sinan Can, erken uyarı ve hıYangınların sadece insan eliyle değil iklim değişikliyle de meydana geldiğini vurgulayan Can, “İklim değişiyor. Türkiye ve Akdeniz Havzası tropikalleşme noktasına gidiyor. Tropikalleşirken mevcut doğal ekolojik özelliklerimizde de bazı değişiklikler meydana gelmesi bekleniyor. Bu açıdan iklim değişikliğine adaptasyon sağlanması ve bu adaptasyon sürecinde orman yangınları gibi önemli afetlerin yaşanmaması içinde ciddi tedbirler alınması gerekmektedir” dedi.