Yıldırım: ABD'nin aklını başına toplaması lazım

12 Şubat 2018

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Makedonya Başbakanı Zoran Zaev'le görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Türkiye'nin bölgede yaptığı sadece kendi vatandaşlarının can ve mal emniyetini sağlamak değil, aynı zamanda bütün AB'nin, Balkanlar'ın güvenliğini de sağlamaktan ibarettir. Eğer Türkiye buralara sahip olmasa, hem mülteci kriziyle, hem de terör dalgasıyla bütün Avrupa bu işten büyük bir bedel öder. Bunun ne yazık ki AB tarafından yeterince görülmediğini, takdir edilmediğini yaşamaktayız.

"Kirli pazarlık içinde olmayız"

Terör örgütlerinin al birini vur ötekisine ister PKK ister YPG hangisi olursa olsun bizim hudutlarımızı tehdit ediyorsa bunların hepsinin üzerine amansız bir şekilde gideceğiz. 3,5 milyon Suriyeli canlarını kurtarmak için geldiler. Afrin bölgesinin de terör oluşumlarından temizleyeceğiz o bölgenin insanlarının tekrar yerlerine dönmesini sağlayacağız.

Bir kirli pazarlık içerisinde olmayız. Terör bizim için en büyük tehdittir, en büyük baş belası iştir.

NATO'da müttefikimiz, uzun yıllar stratejik ortak diye düşündüğümüz Amerika'nın artık aklını başına toplayıp doğru dürüst bir karar vermesi lazım. Terör örgütlerini yanına alıp terörle mücadele etmenin, devlet ciddiyetiyle bağdaşmadığını artık Amerika'nın görmesi gerekiyor. Görürse güzel, görmezse biz yapmamız gereken neyse onu yapmaya devam ederiz.

"Kimsenin icazetine ihtiyacımız yok"

Hem Afrin'de hem de diğer bölgelerde terör tehdidini sona erdirmek için atılması gereken adımları kararlılıkla atarız. Bunun için de herhangi birinin icazetine ihtiyacımız yok. Uluslararası hukukun bize tanıdığı bütün imkanları sonuna kadar kullanırız.''

Kaynak: AA