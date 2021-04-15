Yıldırım Akbulut son yolculuğuna uğurlandı

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Yıldırım Akbulut (86) için ilk tören Mecliste düzenlendi.

TBMM Şeref Kapısı merdivenleri önündeki törene, Akbulut'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM başkanları Cemil Çiçek, Köksal Toptan ve Bülent Arınç, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, yabancı misyon temsilcileri ile Meclis personeli katıldı.

Cenaze töreninde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akbulut'un, uzun devlet ve siyaset hayatında, birçok önemli ve en üst düzeyde görevler ifa ettiğini, ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu söyleyerek kendisine Allah'tan rahmet diledi. Ölümün, hayatı anlamlı kılan, acı ama kaçınılmaz bir gerçek olduğunu söyleyen Şentop, "Ölüm, baki hayat yolculuğumuzda bir dönemin sona ermesidir ama yeni bir dönemin, yeni bir hayat safhasının başlangıcıdır." dedi.

Saygı duruşunun ardından Akbulut için dua edildi. Daha sonra Akbulut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Askerler tarafından top arabasından cenaze aracına alınan Akbulut'un naaşı, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Devlet Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Akbulut'un özgeçmişi

Erzincan'da 15 Kasım 1935'te dünyaya gelen Akbulut, babasının PTT memuru olması dolayısıyla ilkokulu Eskişehir'de, ortaokulu Samsun'da, liseyi ise Erzincan'da okudu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirip serbest avukatlık yapan Akbulut, Adalet Partisi Erzincan İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Anavatan Partisinin (ANAP) kurucuları arasında yer alan ve 1983'teki genel seçimde ANAP Erzincan Milletvekili olarak TBMM'ye giren Akbulut, 26 Ekim 1984 - 6 Eylül 1987 arasında Turgut Özal tarafından kurulan 45. Hükümette İçişleri Bakanı olarak görev aldı.

1987'deki genel seçimde yeniden milletvekili olan Akbulut, TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 9 Kasım 1989'a kadar sürdürdü. Turgut Özal'ın 1989'da Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından aynı yıl Akbulut'un Başbakanlığında 47. Hükümet kuruldu. 17 Kasım 1989'daki ANAP 1. Olağanüstü Kongresi'nde Özal'dan boşalan Genel Başkanlık koltuğuna Akbulut oturdu.

2002'de TBMM'ye veda etti

Akbulut, 15 Haziran 1991'de gerçekleştirilen ANAP Kongresi'nde Genel Başkanlığa Mesut Yılmaz'ın seçilmesinin ardından genel başkanlık ve başbakanlıktan ayrıldı. Bu süreçten sonra siyasi çalışmalarına devam eden Akbulut, 18 Nisan 1999 seçimlerinin ardından TBMM Başkanı seçildi ve bu görevini 2000'e kadar sürdürdü.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olan ancak adaylığını 2. turun ardından geri çeken Akbulut, 2002'de ANAP'tan istifa ederek Doğru Yol Partisi'nden (DYP) İstanbul milletvekili adayı oldu. Akbulut, DYP'nin barajı geçememesi nedeniyle TBMM'ye veda etti.

Eski Anayasa Mahkemesi Üyesi Samia Akbulut ile evli olan Akbulut 3 kız çocuğu babasıydı.