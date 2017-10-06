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Yıldırım, Bağdat'a gidecek

Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Yıldırım'ın Bağdat'a gideceğini, ayrıca Türkiye ile devam eden ortak tatbikatın sınır kapısının güvenliğine yönelik olduğu bildirdi.

Yıldırım, Bağdat'a gidecek
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Irak'ın Ankara Büyükelçisi, Başbakan Binali Yıldırım'ın Bağdat'a ziyareti için çalışma yürütüldüğünü, ancak takvimin henüz netleşmediğini söyledi.

Sınır kapısının kontrolü için gerekirse güç kullanılacağını, ortak tatbikatın da buna hazırlık olduğunu söyleyen Büyükelçi, Türkiye ile askeri işbirliği yapılabilmesi için Başika konusunun çözülmesinin önemli olduğunu da ifade etti.

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