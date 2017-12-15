Yıldırım: Bölgede kimsenin keyfi karar almaya hakkı yok

15 Aralık 2017

Başbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz gün İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) almış olduğu "Filistin'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ün tanınması" kararını değerlendirdi.

Ankara'da Göç ve Uyum Sempozyumu'nda konuşan Başbakan Yıldırım, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi zirveye değinmek istiyorum. Geçen hafta Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etti, büyükelçiliğini de buraya taşıyacağını ilan etti. Bu karar uluslararası hukuka, tarihi gerçeklere, bütün BM kararlarına aykırı bir karardır. Sürekli alan genişleten, Filistin'de, Kudüs'te fiili durum yapan İsrail ödüllendirilmiştir. Mazlum Filistin halkı ise bir kez daha cezalandırılmıştır" dedi.

"Kimsenin bölge üzerinde tek taraflı keyfi kararlar almaya hakkı yoktur"

"Biz Kudüs'ün bizim için kırmızı çizgi olduğunu açık bir şekilde dünyaya ilan ettik. Bu karar bizim için yok hükmündedir" diyen Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız İİT'yi olağanüstü toplantı için davet etti. Bu konu değerlendirildi ve tarihi kararlar alındı. Bundan böyle Doğu Kudüs, İslam ülkeleri tarafından Filistin'in başkenti olarak ilan edildi. Bütün ülkelere de desteklemesi için çağrı yapıldı. Bu karar tarihi bir karardır. Hiç kimsenin bölge üzerinde tek taraflı bir takım keyfi kararlar almaya hakkı da yoktur, haddi de yoktur. Bu zirvede İslam dünyası en açık şekilde bunu ilan etmiştir" şeklinde yorumda bulundu.