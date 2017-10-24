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Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti
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İzmir'de yarın gerçekleştirilecek Ege Ekonomik Forumu'na katılmak üzere kente gelen Başbakan Binali Yıldırım, Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığını ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım'ı üsse gelişinde Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve İzmir Valisi Erol Ayyıldız karşıladı.

Tören mangasını selamlayan Binali Yıldırım'a, Üs Komutanı Tuğgeneral Yaşar Kadıoğlu, tüm filoları temsil eden madalyon takdim etti.

Yıldırım'ın ziyareti basına kapalı olarak yaklaşık iki buçuk saat sürdü.

Ziyarette, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de hazır bulundu.

Kaynak: AA

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