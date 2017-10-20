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Yıldırım: Gereğini yapacaklardır

Başbakan Yıldırım, istifası istenen belediye başkanları için, "Gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum" dedi.

Yıldırım: Gereğini yapacaklardır
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İstifası istenen belediye başkanları ile ilgili kısa bir açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Gereğini yapacaklardır" dedi.

Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, istifası istenen belediye başkanları için, "Arkadaşlarımız gereğini yapacaklardır, buna inanıyorum" diye konuştu.

Yıldırım, Türk ve ABD heyetleri arasındaki vize görüşmesine ilişkin de, "Dışişleri yetkilileri karşılıklı olarak değerlendiriyorlar. Ümit ederim, konu suhuletle bir çözüme ulaşmış olur. Teknik düzeyde çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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