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Yıldırım: Hatay ve Kilis'e 94 saldırı yapıldı

Yıldırım, "Hatay'a 60 Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 113 vatandaşımızda yaralanmıştır." dedi.

Yıldırım: Hatay ve Kilis'e 94 saldırı yapıldı
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Başbakan Binali Yıldırım, Zeytin Dalı Harekatı'nın düzenlenlendiği Suriye'nin Afrin kenti sınırında bulunan Kilis'te açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Hatay'a 60 Kilis'e 34 olmak üzere toplam 94 roket-füze saldırısı yapılmış, 7 sivil vatandaşımız şehit olmuş 113 vatandaşımızda yaralanmıştır." dedi.

Yıldırım açıklamanın devamında, "Karalama kampanyası yapanlara, itibar edenlere bir çift sözümüz var. NATO'da müttefikimizsiniz ve çeşitli alanlarda birlikte çalışıyoruz. Eğer bu ittifaklık devam edecekse çapulcuların sözüne itibar etmeyeceksiniz, dostluğuna güvenilir Türkiye'nin sözüne itibar edeceksiniz." dedi.

Yıldırım ayrıca, Kilis ve Hatay'daki esnafın sigorta ve vergi ödemeleriyle ilgili, yarınki Bakanlar Kurulu toplantısında daha kapsamlı tedbirler alacaklarını bildirdi.

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