Yıldırım Holdingin acı kaybı
Yıldırım Holding’in Yönetim Kurulu üyesi, 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Gemlik İlçesi’nde bulunan Gemlik Gübre ve Gemport’un yöneticilerinden olan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, bugün Mudanya’daki evinde kalp krizi geçirdi.
Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili de olan Mehmet Yıldırım’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Samsun’a götürülmesi bekleniyor.
Kaynak: DHA