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Yıldırım Holdingin acı kaybı

Yıldırım Holding’in Yönetim Kurulu üyesi, 52 yaşındaki Mehmet Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Yıldırım Holdingin acı kaybı
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Bursa'nın Gemlik İlçesi’nde bulunan Gemlik Gübre ve Gemport’un yöneticilerinden olan Yıldırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yıldırım, bugün Mudanya’daki evinde kalp krizi geçirdi.

Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılan evli ve 2 çocuk babası Mehmet Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Aynı zamanda Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanvekili de olan Mehmet Yıldırım’ın cenazesinin toprağa verilmek üzere Samsun’a götürülmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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