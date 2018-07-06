Yıldırım: KHK yayınlanacak, ihraçlar olacak

06 Temmuz 2018

Başbakan Binali Yıldırım: "Bugün bir KHK çıkacak, bu gece yayınlanır." dedi.

Yıldırım, KHK'de "ihraçlar olup olmadığı" sorusunu "Bütün kurumlardan var, ağırlıklı emniyet ve TSK." şeklinde yanıtladı.

Yıldırım bedelli askerlikle ilgili, “O konuyla ilgili verilmiş bir karar yok. Benim düşüncem çok daha radikal, bunun geçici bir düzenleme olmaması gerektiğini düşünüyorum. O konuda bir çalışma yapılıyor. Çalışmalar yapılacak ve bir rapor ortaya çıkacak. O rapora göre biz de hareket edeceğiz. Zaten bizim profesyonel askerliğe geçiş başladı. Terörle mücadeledeki operasyonlara silah altına alınan askerler götürülmüyor. Buradaki esas olan yığılmanın gelecek yıllara artarak devam etmemesini sağlayacak bir çalışma. Sıradan bir bedelli çıkartmak derdimize derman olmayacak. Askere alınmama işi onların kabahati değil. Bizim buna çözüm üretmek gibi bir sorumluluğumuz var. Meclis açıldığında bu konu ele alınacak. Meclis tatilinden sonraki dönemde ele alınacak konulardan bir tanesi.” ifadelerini kullandı.