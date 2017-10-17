Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi başladı
Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Mecliste bir araya geldi.
Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mecliste bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'nu TBMM'deki makamının girişinde karşıladı, ardından görüşmeye geçildi.
CHP heyetini karşılayanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP grup başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile geldi.
Kaynak: AA