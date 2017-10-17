Yıldırım-Kılıçdaroğlu görüşmesi sonrası kısa açıklama

17 Ekim 2017

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Mecliste bir araya geldi.

Saat 14:30'da başlayan görüşme yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Görüşme sonrası kısa bir açıklama yapan Başbakan Yıldırım, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. Hem iç hem de dış politikayla ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ise, "Sayın Başbakan ile Türkiye'nin pek çok sorununu görüşme imkanımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA