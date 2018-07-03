Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir
Başbakan Yıldırım, "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle vedalaşma programında konuştu.
Başbakan Yıldırım, "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır." dedi.
Kaynak: AA