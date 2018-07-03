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Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir

Başbakan Yıldırım, "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır." dedi.

Yıldırım: Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir
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Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde Başbakanlık personeliyle vedalaşma programında konuştu.

Başbakan Yıldırım, "Sistemler değişir, asıl olan değerlerdir. Hukuka dayalı, insan haklarını önemseyen, önceleyen demokrasi, ülkemizin, hepimizin ortak paydasıdır." dedi.

Kaynak: AA

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