Yıldırım: Sonucu etkileyecek oy değişiklikleri var

10 Mayıs 2019

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bu seçimlerin yenilenme kararı ile ilgili sadece kanuna uygun olmayan sandık başkanı veya memur üyesi değil, aynı zamanda bunların görev yaptığı sandıklardaki sonucu etkileyecek oy değişiklikleri var." ifadelerini kullandı.

Seçim sürecinin nasıl işleyeceği konusuna değinen Yıldırım, Seçim kampanyasıyla ilgili AK Parti Teşkilatları İstanbul İl Başkanlığı seçim koordinasyon merkezi oluşturuldu. Koordinasyon merkezi kampanyanın bütün boyutlarıyla sorumlusu olacak. Biz de o çerçevede kampanya çalışmalarını yürüteceğiz." şeklinde konuştu.

Ramazan programları

Yıldırım, Ramazan ayında özellikle iftar programları, iftar sonrası programlar ve sahur olmak üzere 3 bölümde programları gerçekleştirdiklerini belirterek, "İftar öncesi daha ziyade çeşitli sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, onların toplantıları oluyor. O toplantılara katılıyoruz. Bazı günler rastgele iftara evlere giderek iftar yapıyoruz. Çay sohbetleri oluyor vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz. Bu şekilde vakit geçiyor. Sahuru buluyoruz. Sahuru da bir yerde yaptıktan sonra bir müddet istirahat tekrar çalışmaya başlıyoruz." diye konuştu.

"Cumhur İttifakı devam ediyor"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ortak çalışmalarının olacağına değinen Yıldırım,"Cumhur İttifakı devam ediyor. Dolayısıyla Sayın Bahçeli İstanbul'da daha ziyade kampanyasını, faaliyetlerini sürdürecek biz de aynı şekilde bazı ortak programları da gerçekleştireceğiz. Bu şekilde inşallah güzel bir sonucu elde edeceğiz." dedi.

Köprüdeki cezalı geçişler sayılmayacak

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yasak geçişlerle ilgili cezalara ilişkin yapılan düzenlemeyle kaldırıldığını hatırlatan Yıldırım, "Ondan sonraki uygulamalarda da yine bazı yanlış anlaşılmalardan dolayı yine cezalar kesilmeye başlamış. Birinci sınıf araçlar ama işte Doblo ve benzeri araçlar hariç diye bir UKOME kararı olduğu için maalesef yine ceza yazılmaya başlanmış. Bu kararı da konuştuk İstanbul Büyükşehir Belediyesiyle düzeltiyorlar. İnşallah bundan böyle birinci sınıfa giren ister taksi ister Doblo veya benzeri araçlar olsun herhangi bir şekilde cezalı geçiş sayılmayacak. Böylece vatandaşlarımızın, İstanbulluların mağduriyeti de bitmiş olacak. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi pazartesi toplantısında da yine İstanbulluları ilgilendiren AK Parti Grubu'nun bazı teklifleri var. O teklifleri görüşecek. Onları takip edeceğiz." dedi.

Oylar sağlıklı kayıtlara geçmemiş

Yüksek Seçim Kurulu'nun henüz ara karar yayınladığını ve daha kapsamlı bir karar açıklandığında alınan seçim kararının daha iyi anlaşılacağının altını çizen Yıldırım, "123 tane Büyükşehir Belediyesine oy kullanılan sandıklardan 123 tanesinin 22 tanesi tamamen boş. Hiç oy filan yok. Oy işlenmemiş. Geriye kalan 101 tanesinin de çeteleler var, sayım sonuç tutanağı var ancak hiçbir imza yok. Dolayısıyla oradaki rakamlar doğru mudur değil midir teyit edecek bir şey yok. Bunları da üst üste topladığınızda 123 seçim sayım sonuç tutanağı veya çetelenin toplam 42 bin oya tekabül ediyor. 42 bin oy ne demektir? İki adayın arasındaki fark 13 bin 729. 42 bin oy kaydedilmemişse, sağlıklı kayıtlara geçmemişse bu aradaki farkın 3 katından fazla. Dolayısıyla bu hususu da dikkate aldığımız zaman hem kanuna uygun olmayan görevlilerin atanması, hem bu görevlilerin görev yaptığı sandıklarda Büyükşehir Belediyesine ait sayım sonuç tutanaklarının bu şekilde eksik olması, boş olması ikisi birleştirildiğinde burada açıkça seçimin sonuçlarını etkileyecek bir durum meydana çıkıyor." dedi.

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Kaynak: AA