Yıldırım: Türkiye Doğu Akdeniz'de oldubittiye anında karşılık verir

22 Kasım 2018

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir." dedi.

Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor. Bu, bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir." diye konuştu.

Kaynak: AA