Yıldırım: "Türkiye 'orta gelir tuzağından kurtulacak"

30 Eylül 2017

İzmit'te AK Parti ilçe kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında Türkiye'nin 2017'de büyüme rakamlarını hatırlatan Başbakan Yıldırım CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştirerek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi şikayet ettiği ülkelerden iki kattan daha fazla büyüdük. Dünyada, 2017'nin ilk yarısında ortaya koyduğu büyümeyle Türkiye, Çin ve Hindistan'tan sonra dünyada en yüksek büyüme oranını yakalayan ülke oldu. Kemal Bey, senin bunlardan haberin olmaz. Aç, oku, orada burada kulaktan duyma laflarla, yalan yanlış bilgilerle milletin kafasını karıştıracağını mı zannediyorsun?" dedi.

2018'te milli gelirin 4 trilyon lira olacağını hatta bu rakamın geçileceğini dile getiren Yıldırım, "Türkiye 2020 yılından itibaren kişi başı milli gelirle birlikte üst gelir grubuna çıkan ülkeler arasında yerini alacak. 13 bin doların üzerinde milli gelirle artık orta gelir tuzağından da kurtulacak ülkeler arasında yerini alacak" şeklinde açıklamada bulundu.

"Olacakların sorumlusu IKBY'dir"

Irak Kürt Bölgesel Yöneti'mindeki (IKBY) referandum hakkında konuşan Başbakan Yıldırım, "Orada sadece Kürt kardeşlerimiz yaşamıyor, daha birçok etnik gruptan birlikte yaşayanlar. Bunların fikri alınmadan, bir inatla, bir ihtirasla, bir siyasi ikbal adına burada ateşle oynayan Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi bundan sonraki olacak olayların yegane sorumlusudur" dedi.

Sözlerine "Şunu herkes bilmelidir; Türkiye'nin güney sınırlarında olabilecek bir statü değişikliği, bir yapay devlet oluşturma çabası Türkiye'nin milli güvenlik meselesidir" diyerek devam eden Başbakan Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, milli güvenlik meselesi konu olduğunda her türlü hareketi, ikili ve uluslararası anlaşmalardan doğan bütün haklarını kullanmakta asla tereddüt etmeyecektir. Bu bağlamda bölgeye yönelik bundan sonraki bütün ilişkilerimiz Irak merkezi hükümetiyle yani Bağdat ile yönetilecektir. İran, Irak ve Türkiye olarak bölgede oynanan oyunları akamete uğratmak için koordinasyon içinde çalışıyoruz."

Yıldırım: Türkiye Avrupa'nın 5. büyük ekonomisi

Kaynak: AA