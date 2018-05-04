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Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için YSK'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Başbakan Yıldırım ve MHP Lideri Bahçeli bugün YSK'ya başvuru yapacak.

Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için YSK'ya gidiyor
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AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunacak.

Başbakan Yıldırım partisinin dünkü toplantısında AK Parti TBMM Grubu'nun 24 Haziran erken seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için karar aldığını duyurmuştu.

Karar 316 imza ile alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için hem AK Parti hem de MHP grup kararı almış oldu.

Ayrıca seçim için partiye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğu ifade edildi.

Son dakika Binali Yıldırım Devlet Bahçeli AK Parti Cumhur İttifakı Recep Tayyip Erdoğan MHP

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