Yıldırım ve Bahçeli Erdoğan için YSK'ya gidiyor

04 Mayıs 2018

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna başvuruda bulunacak.

Başbakan Yıldırım partisinin dünkü toplantısında AK Parti TBMM Grubu'nun 24 Haziran erken seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermek için karar aldığını duyurmuştu.

Karar 316 imza ile alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için hem AK Parti hem de MHP grup kararı almış oldu.

Ayrıca seçim için partiye başvuru yapan aday adayı sayısının 7 bin 329 olduğu ifade edildi.