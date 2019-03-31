Yıldırım ve İmamoğlu oylarını kullandı

31 Mart 2019

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AK Partili başkan adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu oylarını kullandı.

Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım oylarını Tuzla ilçesindeki Aydınlı Mahallesi Emlak Konut Cemil Meriç İlkokulu ve Ortaokulundaki "1049" numaralı sandıkta kullandı.

Sandık görevlilerine başarı dileyen Yıldırım, "Seçim çalışmaları gayet keyifli geçti. İstanbul'u en az iki kez turladık. Bütün İstanbullular ile anılarımız oldu. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu da eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ile birlikte Beylikdüzü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Haldun Taner İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İmamoğlu, "İstanbul için çok güzel bir netice olacağını umut ediyorum. Bugün, final günü. Aslında bir yönden de yeni bir başlangıç günü. Umuyorum İstanbul en yoğun katılımlı oyu kullansın. Bir kişinin bile burnu kanamadan, sıhhatli, sağlıklı, güvenli, huzurlu bir seçim günü yaşayalım" değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna için de seçim günü