Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım, BM'nin Kudüs kararına ilişkin, "BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü" dedi.
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Adıyaman 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.
Yıldırım, buradaki konuşmasında BM'nin Kudüs kararına ilişkin, "BM'de aklıselimin galip gelmesi bölgede barış, çözüm ümidini güçlendirmiştir. Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil insanlığın onuru kazanmıştır" değerlendirmesinde bulundu.
Yıldırım, "BM üyelerinden 128 ülke dimdik duruşuyla ABD'nin kararını kabul etmediler. Yanlış hesap Kudüs'ten döndü. Dünyanın birden büyük olduğu artık anlaşılmıştır. Artık bundan böyle 'Ben yaptım oldu' alışkanlığı geçerli değildir" dedi.
Kaynak: AA