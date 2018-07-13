Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası

13 Temmuz 2018

Son Başbakan Binali Yıldırım'a gösterdiği hizmetler dolayısı ile Devlet Şeref Madalyası takdim edildi.

Madalyanın teslimi için yapılan törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Yıldırım bir konuşma gerçekleştirdiler. Törende Binali Yıldırım'ın hayatını anlatan kısa film gösterildi. Binali Yıldırım'ın bu sırada gözlerinin dolduğu görüldü.

Erdoğan, "Sadece son 16 yılda ülkemize milletvekili, Ulaştırma Bakanı, Başbakan olarak hizmet eden Binali Bey, inşallah bundan sonra TBMM Başkanı olarak çalışmalarına devam edecektir. Gerek Bakanlığı gerekse Başbakanlığı döneminde sergilediği uzlaşmacı, kuşatıcı ve samimi yaklaşımını Meclis Başkanlığı sürecinde de devam ettireceğine inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir." dedi.

"40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadı"

"Kendisi 40 yıllık yoldaşlığımızda bizleri hiçbir zaman yolda bırakmadığı gibi bazıları gibi yolunu da şaşırmadı." ifadelerini kullanan Erdoğan, "Binali Bey, asıl 15 Temmuz gecesinde demokrasiye, milletin iradesine, ülkemizin bağımsızlığına sahip çıkan cesaretiyle milletimizin gönlündeki yerini ayrıca pekiştirmiştir." şeklinde konuştu.

"Terörle mücadelenin en büyük destekçilerinden"

Yıldırım'ın FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında yürütülen amansız mücadelenin de en büyük destekçilerinden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu dönemde Türkiye, terör örgütlerine yönelik tarihinin en başarılı operasyonlarını gerçekleştirmiştir. Hükümetimizin dirayetli adımları karşısında FETÖ bitme noktasına, PKK ve uzantıları ise nefes alamaz duruma gelmiştir." dedi.

"Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar"

"Binali Bey ile Başbakanlığı döneminde yakaladığımız uyumu inşallah Meclis Başkanlığı döneminde de devam ettireceğimize inanıyorum." diyen Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Binali Bey, MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli ile bu hassas süreci fitnecilere aldırmadan, takdire şayan bir şekilde yönettiler. Bu gayretleriyle sadece Türkiye'yi sürekli kriz, kaos ve istikrarsızlık üreten bir sistemden kurtarmakla kalmadılar, aynı zamanda ilk defa iki farklı partinin bir araya gelerek sandık yoluyla büyük bir dönüşüme imza atabileceklerini göstererek, Türk demokrasisinin gücüne güç, itibarına itibar kattılar."

Yıldırım'dan teşekkür konuşması

Meclis Başkanı Binali Yıldırım konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanım siz söylenecek her şeyi söylediniz. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hepimiz bu ülke için, hizmet etmek adına gece gündüz çalıştık, gayret ettik. Gün geldi ailemizi ihmal ettik, çocuklarımıza gerek ilgiyi gösteremedik. Hiçbir zaman ülkeye ve millete hizmet yolunda geri kalmadık. 15 Temmuz olayı, o alçak darbe girişimi Türkiye'nin siyasi tarihinde en fazla konuşulacak bir olaydır. İlk defa siyaset darbe karşısında dik durmuş, ortaya koyduğunuz liderlik ve başkomutanlık sorumluluğuyla milletimiz olaya sahip çıkmış, vatansever askerleri, polisleri, savcıları, hakimleri, medyası birlikte hareket ederek tanka, topa karşı bu aziz millet bu alçaklara hak ettiği dersi vermiştir. Böyle bir sorumluluğu sizinle üstlenerek, milletime hizmet yapabildiysem bu bana en büyük mutluluktur. Rabbime şükrediyorum. Şartlar ne olursa olsun, 40 yıl önce başladığımız bu yolculuk ebediyete kadar devam edecektir. Bu takdir için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: AA