Yıldırım’da Oktay Yılmaz göreve başladı

09 Nisan 2019

Zehra ORUÇ

BURSA- Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde Yıldırımlıların yüzde 56.33’lük desteğiyle belediye başkanlığına seçilen Oktay Yılmaz, görevi İsmail Hakkı Edebali’den devralarak çalışmalarına başladı. Belediye Hizmet Binası’nda düzenlenen devir teslim törenine Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve ailesinin yanı sıra önceki dönem Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Ali Erbay, MHP İlçe Başkanı Serkan Aydemir, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda Yıldırımlı katıldı.

Mevkilerin, makamların geçici olduğunu asıl olanın hizmeti elden ele, gönülden gönüle ulaştırmak olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz, “Biz bu bugün milletimize hizmet bayrağını devralıyoruz. Geçmişte yapılan güzel çalışmaları tamamlamak; Yıldırımlıların, huzur, güven ve mutluluğu için yeni projeler üretmek gibi sorumluluğumuz var. Çözüm bekleyen sorunlarımız var. Bundan dolayı kaybedecek vaktimiz yok. Yoğun bir çalışma temposu ile milletimize hizmet edeceğiz. Bunu yerine getirirken, en büyük güç kaynağımız Yıldırımlılar olacak. Bunu başarabilmemizin en önemli kıstaslarından birisi de takım ruhu ile çalışmak” dedi.

Hizmet bayrağını devrettiği Başkan Oktay Yılmaz’ın başarılı olacağına inancının tam olduğunu vurgulayan İsmail Hakkı Edebali ise “Yıldırım’a 5 yıl boyunca hizmet etmeninin onur ve gururunu yaşıyorum. Bu bir hizmet yarışıdır. Oktay Başkanımız bu bayrağı bir adım daha ileriye götürecektir. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.