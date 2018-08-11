ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C

Yıldırım'dan 'küresel ekonomik savaş' vurgusu

TBMM Başkanı Yıldırım, "ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunu görüyoruz." dedi.

Yıldırım'dan 'küresel ekonomik savaş' vurgusu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, ABD'nin ekonomik yaptırım kararlarına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından değerlendirmelerde bulundu.

ABD yönetiminin başlattığı birtakım ekonomik yaptırım kararlarının şimdilerde küresel bir ekonomik savaşa dönüşmekte olduğunun görüldüğünü vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Her gün gelişen ve umut vadeden Avrasya coğrafyasında İran, Rusya ve şimdi de Türkiye'yi hedef alan bu hasmane tutum ülkelerimizin yakın iş birliği ve dayanışması karşısında işe yaramayacaktır. Tek müttefiki dolar olan ABD yönetimine duyurulur."

Kaynak: AA

Son dakika yaptırımlar ak parti binali yıldırım abd

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.