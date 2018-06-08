Yıldırım'dan OHAL açıklaması

08 Haziran 2018

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı canlı yayında, "Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir." dedi.

Yıldırım ayrıca, "Kuzey Irak'ta sınırın 30 kilometre derinliğinde, 300 kilometrekarelik alanda konuşlandık. Ötesi Kandil de Mahmur da Sincar da olabilir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kandil harekatında İran ve Irak ile iş birliğinin olup olmayacağına ilişkin, "PKK herkese zarar veriyor. Herhangi bir sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum." dedi.

Yıldırım, bedelli askerlikte yaş ve ücret haberlerinin gerçekle alakası olmadığını belirterek, "Yeni yönetim gündeme alacaktır." dedi.