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Yıldırım'dan Talabani için taziye mesajı

Başbakan Yıldırım, Talabani'nin vefatı dolayısıyla, müteveffanın eşi Hero İbrahim Talabani'ye taziye mesajı gönderdi.

Yıldırım'dan Talabani için taziye mesajı
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Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Başbakan Binali Yıldırım, mesajında, "Sayın Hero Talabani, muhterem eşiniz ve Irak'ın eski Cumhurbaşkanı sayın Celal Talabani'nin 3 Ekim 2017 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuştuğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, taziye mesajında şunları kaydetti:

"Merhum Cumhurbaşkanı Talabani, hem Iraklı Kürtlere hem tüm Irak'a büyük hizmetler vermiş değerli bir siyasetçi ve devlet adamıydı. Gerek Irak tarihi ve siyasetinde gerek Türkiye ve Irak arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde önemli yeri ve büyük katkıları bulunan merhuma Allah'tan rahmet, başta şahsınız ve aileniz olmak üzere tüm yakınlarına ve Iraklı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA

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