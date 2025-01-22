Yıldız Dağı’ndaki patlamada yaralanan 4 kişiden biri taburcu oldu

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde dün, bir otelin dinlenme odasında yaşanan patlamada yaralanan dört kişiden biri, tedavisinin ardından taburcu oldu. Kayak sporcusu Beril Çevik (20), Sivas Devlet Hastanesi'ndeki tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilerek hastaneden ayrıldı.

Diğer yaralılar tedavi altında

Patlamada yaralanan antrenörlerden Kibar Genç (30), Numune Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, diğer antrenör Nihan Erdiler (30) ve sporcu Buse Dilara Yalman (25) ise Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi ediliyor.

Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fatih Uysal ve Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, tedavi gören yaralıları hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, Buruciye AŞ'ye ait bir otelin alt katındaki kadın kayak sporcularının dinlenme odasında, dün henüz belirlenemeyen bir sebeple küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 antrenör ve 2 sporcu yaralanmıştı.