Türk müziğinin sevilen şarkı sözü yazarı ve yorumcularından Yıldız Tilbe, önceki akşam İzmir Çeşme’de hayranlarıyla buluştu.

Konser sırasında yer yer izleyicilerle dertleşen ünlü şarkıcı, sağlık durumu hakkında konuştu.

Yıldız Tilbe uzun süredir tansiyon sorunu yaşadığını belirtirken, evine gelen bir doktorun teşhis koyduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı hastalığına ilişkin şunları söyledi:

* Hayatım boyunca 4'e 8'di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum. Sonra birden 14 oluverdi. Sonra doktor geldi bana bazı tavsiyelerde bulundu. Pilates ve yoga yapmamı önerdi.

* 59 yaşına girdim. Yaşımdan dolayı kaslarımın kısaldığını söyledi. Hatta mikrofon tutmamı bile yasakladı. Tansiyon hastalığı gerçekten zormuş. Bu hastalıkla mücadele eden herkese şifa diliyorum.