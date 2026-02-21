Yıldız Tilbe neden hastaneye kaldırıldı? Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
Sanatçı Yıldız Tilbe sağlık sorunu nedeniyle hastane kaldırıldı. Nişantaşı'nda görüntülenen Tilbe, açıklama yaptı. Olayı duyan vatandaşlar ayrıntıları öğrenmeye çalışırken "Yıldız Tilbe neden hastaneye kaldırıldı" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Yıldız Tilbe'nin sağlık durumu nasıl?
Yıldız Tilbe gazetecilere yaptığı açıklamada "Tansiyonumu indirmeye çalışıyoruz. Tansiyonum çıkıyor. Koluma bir şey taktılar, bütün gün ölçecekler sonra bakacaklar. Kalbime de baktılar" dedi.
Kaynak: HABER MERKEZİ