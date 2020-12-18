Yılın basın fotoğrafları ödülleri sahiplerini buldu  

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin düzenlediği Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında ödüller, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın katıldığı özel bir sergi ve törenle sahiplerini buldu. 35 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyonun ödül töreni bu yıl Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirildi. Törene Emine Erdoğan’ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut katıldı.

Emine Erdoğan törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Artık bir gelenek haline gelmiş ‘Yılın Basın Fotoğrafları’ ödül töreninde birlikteyiz. Fotoğraf, hafızadır. Elimizden kayıp giden hayatı, ancak fotoğraf çerçevelerinde saklayabiliyoruz. O karelerde hem güzellikler hem hüzünler yer alıyor. Bazen kuruyup giden bir gölün yası oluyor fotoğraf. Bazen bir zafer anının ölümsüzlüğü… Fotoğraf sayesinde hiç gidemeyeceğimiz yerleri̇ keşfe çıkabiliyoruz. Bir mültecinin döktüğü gözyaşından da, bir ormanın döktüğü yapraktan da bu şekilde haberdar oluyoruz. Bakanla gören göz arasındaki̇ fark, fotoğraflarda ortaya çıkıyor. O nedenle, bu güzel yarışmada ödül alan siz eser sahiplerini̇ tebrik ediyorum.”

Sıfır Atık’a özel ödül

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin 1985 yılından bu yana aralıksız olarak düzenlediği, Türkiye’nin en uzun soluklu fotoğraf organizasyonu bu yıl 35. kez gerçekleşti ve Sıfır Atık alanında farkındalık yaratmak üzere ilk kez bir özel ödül de verildi. Sıfır Atık Özel Ödülü’nü Tahsin Ceylan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan verdi.

Çevre fotoğrafları mesaj içeriyor

Bu yıl yarışmada Emine Erdoğan’ın katkıları ile oluşan “Sıfır Atık” projesine farkındalık yaratmak adına bir fotoğrafa da özel ödül verildi. Konuşmasında Sıfır Atık konusuna da değinen Erdoğan, “Bu sene Sıfır Atık temasına da ayrıca yer verdiğiniz için bilhassa teşekkür ediyorum. En iyi̇ fotoğrafın çevre kategorisinde olması da büyük bir mesaj içeriyor. Yine sizin gören gözleriniz sayesinde, dünyanın başına gelenlerin günlüğü fotoğraflarla tutuluyor. Umarım gün gelir, iklim krizinin bittiği̇, doğanın yaralarının sarıldığı günleri̇ görürüz. Yarışmada ödül almış ve fotoğraf sanatına gönül vermiş herkesi̇ tebrik ediyorum. Bu vesileyle büyük usta Ara Güler’i̇ de rahmetle yâd etmek isterim. Onun zamansız fotoğrafları da tüm dünyaya armağandır. Bu duygularla sözlerime son veriyor, yıllardır bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği̇ geçen herkesi̇ tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum” diye konuştu.

Spor kategorisi ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çevre kategorisi ödüllerini Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AB Yeşil Düzen Özel Ödüllerini AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut verdi.

2019’a damga vuran kareler ödüllendirildi

Yılın Basın Fotoğrafları 2020 yarışmasında 2019 yılında çekilen 35 fotoğraf ve 7 fotoğraf serisi olmak üzere toplam 42 ödül verildi. TFMD Yılın Basın Fotoğrafları 2020 jürisi, insanların çevreye olan etkisine ve küresel ısınmanın geldiği noktaya dikkat çekti. 2020 Jürisi, “Yılın Basın Fotoğrafı” olarak seçtiği etkili fotoğrafla, bu konudaki farkındalığa katkı sunmayı amaçladığını açıklamıştı. Dünya ve Türk basın fotoğrafına yön veren isimlerden oluşan jüri, yarışmanın en önemli olan ödülü Yılın Basın Fotoğrafı 2020’yi bu yıl çevre temalı bir fotoğrafa imza atan Savaş Onur Şen’e verdi.



ÖDÜL ALANLAR

Yılın Basın Fotoğrafı, Savaş Onur Şen / Depo Photos

Yılın Haber Fotoğrafı, İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı İkincisi, Ömer Çetin / İhlas Haber Ajansı

Haber Fotoğrafı Üçüncüsü, Can Özer / Depo Photos

Haber Fotoğrafı Mansiyon, Erdem Şahi̇n / European Pressphoto Agency

Haber Fotoğrafı Mansiyon, Burak Kara / Getty İmages

Sıfır atık Özel Ödülü, Tahsin Ceylan / Serbest

TFMD Özel Ödülü, Murat Çetinmühürdar / Cumhurbaşkanlığı

Rafet Hüner Özel Ödülü, Harun Özalp, Demirören Haber Ajansı

Mustafa Pekcan Özel Ödülü, Can Erok / Demirören Haber Ajansı

Sebahattin Yılmaz-Cem Emir Özel Ödülü, Burak Kara / Gety İmage

Yılın Çevre ve Doğa Fotoğrafı, Savaş Onur Şen / Depo Photos

Doğa Fotoğrafı İkincisi, Tolga İldun / Atlas Dergisi

Çevre ve Doğa Fotoğrafı Üçüncüsü, Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü, Oğuz Yeter / Milliyet Gazetesi

AB Yeşil Düzen Özel Ödülü Mansiyon, Erdem Şahi̇n / European Pressphoto Agency

Spor Toto Özel Ödülü, Erdem Şahi̇n / European Pressphoto Agency

Spor Toto Yılın Spor Fotoğrafı, Kemal ASLAN / Reuters

Spor Toto Spor Fotoğrafı İkincisi, Sedat YILMAZ / Türkiye Yelken Federasyonu

Spor Toto Spor Fotoğrafı Üçüncüsü, Onur ÇAM / Ghoshost

Spor Toto Spor Fotoğrafı Mansiyon, Emrah GÜREL / Associated Press

Türk Telekom Özel Ödülü, Mehmet Aslan / Depo Photos

Yılın Günlük Yaşam Fotoğrafı, Burak Kara / Getty İmages

Günlük Yaşam İkincisi, Mehmet Aslan / Depo Photos

Günlük Yaşam Üçüncüsü, Bahadır Muhlis Gökgül / İhlas Haber Ajansı

Günlük Yaşam Mansiyon, Emrah Gürel / Associated Press

Yılın Portre Fotoğrafı, Can Erok / Demirören Haber Ajansı

Portre Fotoğrafı İkincisi, Ozan Güzelce / Milliyet Gazetesi

Portre Fotoğrafı Üçüncüsü, Ahmet Sami Acar / Türk Diyanet Vakfı

ASKA Özel Ödülü, Selçuk Şami̇loğlu / Hürriyet Gazetesi

Türkiye Güzellikleri Birincisi, Mehmet Aslan / Depo Photos

Türkiye Güzellikleri İkincisi, Okan Akyürek / Freelance

Türkiye Güzellikleri Üçüncüsü, İsmail Coşkun / İhlas Haber Ajansı

Türkiye Güzellikleri Mansiyon, Alp Eren Kaya / Freelance

SGDD-ASSAM Özel Ödülü, Selçuk Şami̇loğlu / Hürriyet Gazetesi

Yılın Foto Röportajı, Mustafa Bilge Satkin / Freelance

Foto Röportaj İkincisi, Uğur Yıldırım / Sabah Gazetesi

Foto Röportaj Üçüncüsü, Sedat Suna / European Pressphoto Agency

ARA GÜLER ÖZENDİRME ÖDÜLLERİ

(Üniversite öğrencileri arasında özendirme yarışması)

Ara Güler Özendirme Ödülü, Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Mansiyon, Ozan Yazar / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri, Fatmagül Mercan / Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Ara Güler Özendirme Ödülü Seri Mansiyon, Emirkan Cörüt / Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi