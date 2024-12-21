Yılın en uzun gecesi ne zaman? 21 Aralık'ta yaşanan kış gündönümü nedir?

Kış mevsiminin resmi başlangıcını temsil eden 21 Aralık tarihi, Kuzey Yarımkire için en uzun gece ve en kısa gündüzün yaşandığı tarihtir. Güneş ışınlarının Yengeç Dönencesi'ne en uzak noktadan geldiği bu tarihten sonra geceler her gün biraz daha kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar.

Kış gündönümü nedir?

Kuzey Yarımküre’de en uzun gece ve en kısa gündün yaşandığı tarih 21 Aralık, astronomik olarak kış gündönümü olarak adlandırılır ve kış mevsiminin başladığını ifade eder.

Gecenin uzamasını açıklayan doğa olayı nedir?

Güneş ışınlarının Oğlak Dönencesi’ne dik açıyla gelmesi nedeniyle 21 Aralık'ta en uzun gece yaşanır. Bu tarihte güneş Kuzey Yarımküre’de en düşük noktada konumlandığından, gece çok uzun sürer.

21 Aralık'tan sonra gece-gündüz süreleri nasıl değişir?

21 Aralık'tan itibaren günler uzmaya ve geceler kısalmaya başlar. Bu süreç 21 Haziran'da yaz gündönümü necivarında en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır.yaşanana kadar sürer.

En kuzey noktada gece kaç saat sürecek?

Türkiye’nin en kuzey noktası olan Sinop’ta bu süre yaklaşık 15 saati bulurken, en güney noktası Hatay’da bu süre biraz daha kısadır. Bu, coğrafi konumun gece süresi üzerindeki etkisini gözler önüne sermektedir.