Yılın ilk dört ayında kaç aileye sosyal yardım yapıldı?

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Türkiye'de artan yaşam maliyetleri ve enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Aile Bakanlığı verilerine göre, genel sağlık sigortası (GSS) borçlarını ödeyemeyen işsizlerin sayısının Ocak-Nisan döneminde 9 milyon 444 bin 458'e ulaştığını açıklayan Bakırlıoğlu, bu durumun toplumda derin bir ekonomik krizin işareti olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in aktardığına göre, Ayrıca, asgari ücretin alım gücünün yılın ilk beş ayında 17 bin liradan 14 bin liranın altına düştüğünü, Merkez Bankası'nın 2024 sonu için öngördüğü yüzde 40'lık enflasyon tahmini gerçekleşirse, asgari ücretin yıl sonunda 12 bin 500 liraya düşeceğini belirtti.

En düşük emekli aylığının da 8 bin 149 liradan 7 bin 200 liraya düşeceğini öngören Bakırlıoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "en kötüsünün geride kaldı" şeklindeki açıklamasını eleştirerek, "Hazine bakanının demesi en basit tabirle hayal satmaktır" dedi. Bu durumun, hükümetin ekonomik gerçeklerden ne kadar uzak olduğunu gösterdiğini ve vatandaşların yaşam koşullarının giderek zorlaştığını belirten Bakırlıoğlu, ekonomik politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.