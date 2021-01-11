Yılın ilk Kabine toplantısı bugün
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 2021 yılının ilk toplantısını gerçekleştirecek.
Kabine toplantısında COVID-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, aşı takvimi, yerli aşı çalışmaları, olası yeni tedbir ve desteklerin ele alınması bekleniyor.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması planlanıyor. Toplantıda, ekonomi, güvenlik ve dış politika konusunda da son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı saat 15.00'te başlayacak.