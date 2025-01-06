Yılın ilk kabine toplantısı bugün yapılacak: Emekli ve memura refah payı verilecek mi?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün yılın ilk toplantısını Beştepe'de gerçekleştirecek.

2024'ün yıllık enflasyonunun netleşmesiyle birlikte maaş artış oranları da belli oldu. Memur ve memur emeklisi yüzde 11,54, SSK BAĞKUR emeklisi ise yüzde 15,75 zam aldı.

Toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masada olacak. Konuya ilişkin yasal düzenleme yapılması bekleniyor. Olası düzenlemenin de bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

2024''ün ekonomik röntgeninin de çekileceği toplantıda, 2025 yılına dair beklentiler veriler eşliğinde de masaya yatırılacak.

Suriye'deki gelişmeler izleniyor

Yeni Suriye'ye destek çalışmaları gözden geçirilecek. Gazze'deki son durum da kabine toplantısının gündeminde olacak.

İlk toplantısını 9 Ocak'ta yapması planlanan Nüfus Politikaları Yüksek Kurulu ile ilgili çalışmaların da kabinenin gündeminde olması bekleniyor.