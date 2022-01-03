Yılın ilk Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.
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Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de saat 16.25'te toplandı, saat 19.20 sularında sona erdi.
Toplantıda salgında son durumla, iç ve dış gelişmeler ve güvenlik konularının da masada olacağı ifade ediliyor.
Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.