  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Yılın ilk kabinesi başladı
Takip Et

Yılın ilk kabinesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 2022 yılının ilk Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı. 

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Beştepe'de saat 16.25'te toplandı. 

Toplantıda salgında son durumla, iç ve dış gelişmeler ve güvenlik konularının da masada olacağı ifade ediliyor.

Toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ait zam oranlarının görüşülmesi de bekleniyor.

Memur ve emekli için enflasyon farkı belli olduMemur ve emekli için enflasyon farkı belli olduEkonomi Haberleri
Enflasyon 19 yılın zirvesinde: %36,1Enflasyon 19 yılın zirvesinde: %36,1Ekonomi Haberleri

 

 