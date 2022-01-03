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Yılın ilk kabinesi toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılının ilk kabinesine başkanlık edecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Raffles Otel'de düzenlenecek programda, 2021 yılı dış ticaret rakamlarını açıklayacak, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

Saat 16.00'da başlayacak toplantıda, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren yılın ilk 6 ayına ilişkin zam oranlarının görüşülmesi bekleniyor.

Toplantıda COVID-19 salgınındaki son durum, iç ve dış gelişmeler ile güvenlik konularının da ele alınacağı belirtildi.

 

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