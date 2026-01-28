Yılın ilk MGK toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak yılın ilk MGK toplantısında, başta Suriye olmak üzere iç ve dış güvenlik başlıklarının ele alınması bekleniyor.

MGK’nın ana gündem maddesini, Şam yönetimi ile SDG arasında 18 Ocak’ta imzalanan “Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması” çerçevesinde sahadaki son gelişmeler oluşturacak. Bu kapsamda, Türkiye sınırına yakın bölgelerdeki güvenlik durumu ile alınması planlanan ilave tedbirler kurulda değerlendirilecek.

Toplantıda ayrıca, Şam yönetiminin talep etmesi halinde Türkiye tarafından sağlanabilecek olası destekler de masaya yatırılacak.

MGK’da bölgesel gelişmeler de ele alınacak.

Gazze’nin yeniden inşasına yönelik yürütülen diplomatik girişimler ve uluslararası temaslar kurulun gündeminde yer alacak.

Öte yandan, İran’da yaşanan rejim karşıtı protestoların ardından Washington ile Tahran arasında artan gerilim de MGK toplantısında değerlendirilmesi beklenen başlıklar arasında bulunuyor.