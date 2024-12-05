Yılın son Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplanıyor
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) yılın son toplantısını bugün Beştepe'de gerçekleştirecek. Toplantının ana gündemini Suriye ve bölgede yaşanan son gelişmeler oluşturacak.
Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.
Toplantının ana gündem maddesinin Suriye'deki çatışmalar olması bekleniyor. Olası bir nüfus hareketliliği durumunda atılacak adımların toplantıda ele alınması planlanıyor.
Devam eden operasyonlar değerlendirilecek
MGK'da görüşülecek bir diğer konu, terörle mücadele. Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde kapatılan kilit ve devam eden operasyonlar değerlendirilecek.
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terörden arındırılan bölgelerdeki son gelişmeler ele alınacak.