Yılın üçüncü çeyreğinde en fazla iş ilanı veren sektörler belli oldu

İstihdam piyasasının 3. çeyrek verilerini yayımlayan Kariyer.net'in paylaştığı verilere göre, iş ilanı sayıs açısından ilk üçü yapı, üretim ve tekstil sektörleri paylaştı. Geçen yılın aynı dönemine göre iş ilanı sayısı en fazla artan sektörler arasında ilk sırayı alan telekomünikasyon, yüzde 34 artış gösterdi. Adayların en fazla ilgi gösterdiği sektörler arasında üçüncü sırada yer alan telekomünikasyon sektöründe ilan başı başvuru sayısı yüzde 31 arttı.

Havacılık sektörü, 3. çeyrekte en fazla dikkati çeken sektörlerden biri oldu. Havacılık pozisyonları için açılan ilanlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artış gösterdi. Aynı zamanda adayların ilgisinin en fazla arttığı sektörlerin zirvesinde de havacılık yer aldı. Havacılık sektöründeki pozisyonlara, geçen yılın 3. çeyreğine kıyasla ilan başı başvuru oranı yüzde 43 artış gösterdi.

İşverenlerin en fazla ihtiyaç duyduğu yetenekler

1 milyondan fazla adayın, 7 bin tekil yetenek üzerinden yapılan analizine göre beyaz yaka iş ilanlarında en sık aranan yetenek MS Office bilgisi oldu. MS Office'i sırasıyla, raporlama, iletişim, analitik düşünme ve İngilizce bilgisi izledi.

Beyaz yaka iş ilanlarında yeni talep edilen ve artış gösteren yetenekler arasında ise veri yönetimiyle yazılım ve programlama öne çıktı. Veri Yönetimi başlığı altında Data Warehouse Yönetimi, ETL Süreçleri Yönetimi gibi beceriler dikkati çekti. Yazılım ve programlamada ise eklenti yazabilen programlama yeteneği en çok aranan kriter oldu. Yapay zeka alanındaki trend yetenekler arasında ise zirvede Veri Analitiği yer aldı. Veri Analitiğini sırasıyla, makine öğrenimi, derin öğrenme ve otomasyon takip etti.

İş ilanlarına yeni kriterler ekleniyor

Telekomünikasyon ve havacılık alanlarında öne çıkan rakamların dikkat çektiğini belirten Kariyer.net Üst Yöneticisi (CEO) Fatih Uysal, ekonomik dalgalanmalara rağmen işgücü piyasasının gösterdiği uyum kabiliyetinin umut verici olduğunu kaydetti.

İşverenlerin yetenek ihtiyacının da dönüştüğüne dikkati çeken Uysal, "Yakın zamanda gerçekleştirdiğimiz analizimiz de iş ilanlarına yeni kriterler eklendiğini gösteriyor. Özellikle beyaz yaka pozisyonlarında da veri yönetimi ve yapay zeka ile ilişkili yeteneklerin önümüzdeki dönemde daha kıymetli olacağını söylemek mümkün" değerlendirmesini yaptı.