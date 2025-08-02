Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren gurbetçilerin dönüş yolculuğu sürüyor

Yaz tatilini memleketlerinde geçiren gurbetçiler, yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yolculuğuna başladı. Kara yolunu tercih eden vatandaşlar, Türkiye’den çıkışta yoğunluk yaşanan Kapıkule Sınır Kapısı’nda gümrük işlemlerini tamamlayarak yola koyuluyor.

Buruk bir veda

Memleketlerinden ayrılan gurbetçiler, sevinçle geldikleri Türkiye’den buruklukla ayrıldıklarını dile getiriyor. Ailesiyle birlikte Almanya’ya dönen Yüksel İstemi, Türkiye’den ayrılmanın kolay olmadığını belirterek, “Türkiye’ye veda ediyoruz, biraz hüzünlü oluyor ama yapacak bir şeyimiz yok. İşimiz orada. Gurbette yaşamak çok zor. 28 yıldır yurt dışındayım. Özlem ve hasret oluyor.” dedi.

Ordu’daki tatilinin ardından Almanya’ya dönen Oktay Genç ise, sınır kapısında yaptığı açıklamada duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Gurbette yaşamak her türlü zor. Türkiye bizim ana vatanımız. Aylarca çalışıp geride vatan sevgisini, ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık. Acı bir hüzün yaşıyoruz.”

“11 ay boyunca hasret çekiyoruz”

Sivas’ta ailesiyle vakit geçirdikten sonra yola çıkan Mehmet Göktürk de dönüş yolculuğunun kendisi için hep hüzünlü geçtiğini anlattı. Göktürk, “Ailemizi geride bırakmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Gurbette olmak çok zor. 11 ay boyunca Türkiye’ye gelmeyi ve sevdiklerimizle buluşmayı bekliyoruz.” diye konuştu.

Kapıkule’de yoğunluk sürüyor

Özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika gibi ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının kara yolu tercih etmesi nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı’nda araç yoğunluğu dikkat çekiyor. Yetkililer, dönüşlerin ağustos ayı boyunca artarak devam etmesini bekliyor.