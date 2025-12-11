Yılmaz: Bölgede barış ve istikrar için her yapıcı girişimi destekleyeceğiz

Yılmaz, NSosyal'den yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Gönüllüler Koalisyonu Çevrimiçi Liderler Zirvesi'ne katıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ukrayna'daki savaşın kritik eşikte olduğu bu dönemde, adil ve kalıcı barış için tüm paydaşlarla güçlü diplomatik temaslarımızı sürdürüyoruz. Tüm taraflarla iletişim kurabilen, güvenilir ve etkili bir liderlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği kapsamında gerçekleştirilmekte olan temasların, bu sürece çok önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde istikrarı, güvenliği ve barışı tesis edecek her yapıcı girişimi desteklemeye devam edeceğiz."