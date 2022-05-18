Yılmaz Büyükerşen COVID-19'a yakalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, COVID-19'a yakalandığını duyurdu.

Büyükerşen, “Kıymetli hemşerilerim, kontrol amaçlı düzenli olarak yaptırdığım Covid-19 test sonucum pozitif çıktı. Genel sağlık durumum gayet iyi. En kısa sürede yine aranızda olmak dileğiyle.” paylaşımı yaptı.