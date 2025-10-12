Yılmaz: Federasyon defteri kapandı, iki devletli çözümden yanayız

Yılmaz, KKTC ziyareti kapsamında Adıyaman Dernekler Federasyonu ve KKTC Tüm Adıyamanlılar Derneği işbirliğiyle Girne'deki Boğaz Piknik Alanı'nda düzenlenen "Çiğköfte Kültür Festivali"ne katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Adıyaman ve Türkiye'nin birçok yerinden gelip KKTC'ye yerleşen Adıyamanlıların olduğunu ve Kıbrıs Türkleri ile uyum içinde KKTC'nin kalkınmasına, büyümesine ve istihdamına katkı sunduklarını söyledi.

"Türkiye olarak bizim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ilgili politikamız çok açıktır. İki devletli bir çözümü savunuyoruz. 50 sene denenip denenip sonuç alınmayan yöntemlerin vatandaşın önüne pişirilip getirilmesini doğru bulmuyoruz. Artık federasyon defteri kapandı diyoruz." diyen Yılmaz, bunun iki devletin işbirliği yapmayacağı anlamına gelmediğinin, çevre, ekonomi gibi ortak meselelerde ilişkiler olabileceğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası platformlarda iki devletli politikayı, ana vatan ve garantör ülke sıfatıyla ortaya koyduğunu hatırlatarak, "Dolayısıyla buradaki Adıyamanlı kardeşlerimizin de bu iki devletli çözüme güçlü bir destek vereceklerine yürekten inanıyorum." diye konuştu.

"Kıbrıs'ın kalkınması ve refahı da milli davamızdır"

Yılmaz, sadece dış siyasette değil, KKTC'nin kalkınması, gelişmesi için de ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ercan Havalimanı'nı açtık. Türk Hava Yolları ve Pegasus ile müzakereler yaptık. Buraya geliş gidişleri daha düşük maliyetli hale getirdik biletlerde. Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'ni yaptık. Lütfen gidin, oradaki Millet Bahçesi'ni de bir gezin. Kütüphanesiyle, spor alanlarıyla, camisiyle, donatılarıyla çok güzel bir Millet Bahçesi de oraya inşa ediyoruz ve sizlerin hizmetinde olacak. Suyu daha önce getirmiştik biliyorsunuz Türkiye'den. İçme suyu meselesi hemen hemen çözüldü. Şimdi sulama suyu olarak bunu kullanıyoruz. Mesarya Ovası'nı da inşallah bununla sulayacağız ve çok daha bereketli olacak buradaki işler. Okulları tamir ediyoruz. Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi başta olmak üzere hastanelere yatırımlar yapıyoruz.

Bir taraftan da sosyal güvenlik kurumlarımız arasında da görüşmeler başlatacağız. Özellikle Türkiye'den gelip aynı zamanda Türkiye vatandaşı olanların, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk vatandaşı olanların sağlık hizmetlerinden Türkiye'de yararlanması noktasında da birtakım çalışmalar, hazırlıklar yapıyoruz. Onları da olgunlaştığında sizlerle paylaşacağız."

Belediyelere ve sivil toplum kuruluşlarına da destek verdiklerini anlatan Yılmaz, "İki devletli çözüm, Kıbrıs'ın bağımsızlığı, egemenliği milli davamız olduğu gibi, kalkınması ve refahı da milli davamızdır diyoruz. Etrafımızda gelişmeleri de görüyoruz. Bu bölgede Doğu Akdeniz, dünyanın en önemli bölgelerinden bir tanesi. Farklı ülkelerin yaptığı çalışmaları da hep birlikte görüyoruz. Bunlara karşı da çok uyanık olmamız lazım. Büyük resme bakmamız lazım. Birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu bozacak hiçbir eyleme, hiçbir söze prim vermemek lazım." ifadelerini kullandı.

Programa, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da katıldı.

Yılmaz, daha sonra restorasyonu devam eden Kırklar Türbesi'ni ziyaret etti ve yürütülen çalışmalara ilişkin yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.