Yılmaz: İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır

Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda, hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği veya sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamayacağını ifade etti. Yılmaz paylaşımında, "İnsan onuru ve eşit vatandaşlık esastır. Hiç kimseye cinsiyeti, etnik kimliği ve sosyal konumu üzerinden incitici ve olumsuz sosyal algılar oluşturacak ifadeler kullanılamaz" dedi.

Toplumsal birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken Yılmaz, farklılıkların bir zenginlik olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmek ve bir arada huzur içinde yaşama kültürünü pekiştirmek, milli birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirme iradesi olan herkesin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Yılmaz’ın paylaşımı sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birlik, beraberlik ve toplumsal dayanışma vurgusu öne çıktı.