Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle TCK 301. madde kapsamında re’sen soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özdil’in Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan ve aşağılayıcı nitelikte olduğu değerlendirilen ifadeleri nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi kapsamında işlem başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yılmaz Özdil hakkında kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur." ifadelerine yer verildi.