Yılmaz: Post-COVID dönemine iyi hazırlanmak gerekli

Önceki hükümet dönemlerinde Ekonomiden sorumlu bakanlık ve Kalkınma Bakanlığı görevlerinde bulunan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, hükümetin yoğun biçimde hukuki ve ekonomik reformlara hazırlandığını belirtti. Bunun temelini, adalet sisteminin daha iyi işlemesi, daha güven veren bir adalet mekanizması oluşması; iş dünyasının, ekonominin ihtiyaç duyduğu birtakım düzenlemelerin içerdiğini belirten Yılmaz, “Yatırımcıya daha fazla güven verici düzenlemenin yapılması beklenebilir” dedi.

Paketi Cumhurbaşkanı açıklayacak

Verimliliğin önemli bir eksen olduğunun altını çizen Cevdet Yılmaz, “Piyasada, ekonomide verimliliği artırıcı, kaynak kullanımında verimliliği artırıcı, rekabeti artırıcı hususlar da burada önemli olacak diye düşünüyorum. Özel sektörün daha verimli çalışması, maliyetleri düşürücü hususlar. Reform deyince bunları anlıyoruz” ifadelerini kullandı. Reform paketinin Cumhurbaşkanı tarafından açıklanabileceğini vurgulayan Yılmaz, Komisyon Başkanı kimliği ile hazırlıklar konusunda yorum yapamayacağının altını çizdi.

Yılmaz, Türkiye’nin 2021 yılana bakıldığında olumlu gelişmeler beklediğini belirterek, “İyi bir yıl olacak gibi görünüyor, Dünya için de bizim için de.. Bunun istihdama, ticarete yansımaları olacak. Türkiye’ye baktığımızda sanayi ve tarım iyi gidiyor gerçekten. Asıl bizim ekonomimizi etkileyen hizmet sektörleri. Özellikle istihdam bakımından. Aşı ve diğer tedbirlerle birlikte hizmet sektörlerinin açılmasıyla güçlü bir büyüme perspektifi görüyoruz” diye konuştu.

Enflasyonla mücadele

Türkiye’nin bütçe açığının GSYH’ye oranı bakımından OVP’de % 4,9 tahmini yapıldığını, gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında bulunduğunu belirten Yılmaz geçmiş performansla kıyaslandığında düşürülmesi gerektiğini vurguladı. Cevdet Yılmaz, 2021’de yaşanacak büyümenin kamu maliyesine olumlu katkı yapacağını vurgularken kayıt dışılıkla mücadeleye vurgu yapan Yılmaz, “Ben kayıtdışı ile mücadelenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kayıtdışı mücadele başta olmak üzere, daha disiplinli bir harcama perspektifiyle bu süreç kontrol altında yürütülecektir, yönetilecektir” diye konuştu. Yılmaz, şunları kaydetti:

Cari açığı azaltmak

“Önümüzdeki yıllarda mutlaka kademeli bir şekilde bütçe meselesi, bütün dünyada olduğu gibi bizde de öncelikli konu olacaktır. Hazine ve Maliye Bakanımız enflasyonla mücadeleyi destekleyici şekilde maliye politikalarını yürüteceğimizi ifade etti. Bu önemli bir vurgu. Bir yandan da cari açık açısından da önemli. Cari açığı, toplam tasarruf açığı oluşturuyor. Toplam tasarruf açığının da özel ve kamu kısmı var. Kamudaki açıkları azaltmamız cari açığı da aşağı çekecektir. Cari açığı azaltmak da temel bir öncelik olduğu için maliye politikamıza mutlaka yansıyacaktır. Gerek fiyat istikrarı, gerekse cari açığın azaltılması, tasarruf oranlarının artırılması bakımından maliye politikalarımız mutlaka disipline önem ve öncelik verecektir diye ifade etmek isterim.”

119 büyük şirket 24 milyar TL’lik borcunu yapılandırdı

Zaman zaman önerilen, kamu destekli olarak firmaların kredi borçlarının bir program dahilinde düzenlenmesine yönelik olarak Cevdet Yılmaz, 2017’de sağlanan yasal imkanın devam ettiğini, süresinin 2021 Temmuz ayında dolacağını ancak Cumhurbaşkanı’nın uzatma yetkisi olduğunu hatırlattı. Yılmaz, “Yeni bir düzenleme ihtiyacı şu anda görünmüyor. Bizim önümüzde başka bir gündem şu an itibariyle yok. Bu düzenleme oldukça kapsamlı. Kasım 2020 itibariyle büyük ölçekli uygulamalarda 119 firma-grup yaklaşık 24 milyar TL’lik yapılandırma yapmış. Küçük ölçeklilerde 27 firma 303 milyon TL’lik yapılandırma yapmış. Bu dediğim gibi iki yıllık düzenleme 2021’in 7. ayına kadar yürürlükte” dedi.

Bazı koşullar değişmeyecek

Cevdet Yılmaz “Post-COVID” olarak adlandırılan dönemin yaklaştığını ve Türkiye’nin buna hazırlık yapması gerektiğini belirtti. Yılmaz, bu dönemin belirleyicilerini sayısallaşma, sosyal yardımlar, sağlık-sağlık endüstrileri, gıda ve tarım, enerji, savunma, sosyal devlet ve tedarik zinciri değişiklikleri olarak sıraladı. Salgında yaşanan evden çalışma, sayısallaşma, sağlık ve gıdanın öne çıkışı, tedarik zinciri değişiklikleri gibi unsurların salgın sonrasında da ekonomide belirleyici olduğunu hatırlatan Cevdet Yılmaz, Türkiye’nin tarımda dönüşüm, GAP ve sulama yatırımları, yeşil ekonomi ve yenilenebilir enerji alanlarındaki yatırımları sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Yılmaz “Sosyal devletin ben daha güçlü hale geleceğine inanıyorum. COVID döneminde sosyal alan öncelikli hale geldi. Eskiden olmayan alanlara da sosyal devlet girmeye başladı. Sayısal konuları sadece belli kesime değil, bütün topluma yayma meselesi. Sadece sağlık değil, dijital altyapıyı her yere taşıması gerekiyor devletin. Devletin görevlerinden biri bu oldu. Bütün bunlar Türkiye’nin fırsata çevirmesi gereken alanlar” dedi.

Turizm ve ihracata olumlu etkisi olacak

Salgın yılı olan 2020’de dünya ekonomisinin yüzde 4-5 aralığında, küresel ticaretin ise yüzde 10’lu seviyelerde küçüleceği tahmini yapıldığını, Türkiye’nin ise öncü göstergelere göre çok az da olsa büyüyebileceğini vurgulayan Yılmaz, “Yılı inşallah pozitif bir rakamla, az da olsa büyümeyle kapatmış olacağız. Dünyanın küçüldüğü bir ortamda büyümemiz gerçekten kıymetli” dedi. Aşının dünyada yıl ortasına kadar etkili biçimde uygulanacağını, ABD’de seçim sonrası destek paketi uygulanacağını, Avrupa’nın destek paketini uygulamaya hazır olduğunu belirten Yılmaz, “Dünya, Avrupa, Euro Bölgesi büyüyecek. Turizm, ihracat bütün bunlara olumlu etkisi olacak” dedi.