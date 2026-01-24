Yılmaz: Sağlık turizmi ekonomimize milyarlarca dolar katkı sağlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Aydın Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşan Yılmaz, Türkiye'de birçok alanda devrim niteliğinde dönüşümler olduğunu, bunların en başında da sağlığın geldiğini söyledi.

Geçmişte vatandaşların sağlıkta çileler, sıkıntılar çektiğini ifade eden Yılmaz, Türkiye'nin dört bir yanında hastaneler inşa ettiklerini, makinesiyle, donanımıyla, her şeyden önemlisi de doktoruyla ve sağlık personeliyle büyük bir dönüşüm sağladıklarını anlattı.

Yılmaz, sosyal güvenlik sisteminin de entegre edildiğini kaydederek, "Eskiden dağınıktı, memur, işçi, tarımdakiler ayrıydı. Bunların hepsini entegre ettik, hizmet standartlarını birleştirdik." dedi.

Son 23 yılda dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birini Türkiye'de tesis ettiklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bunu nereden anlıyoruz? Eskiden Türkiye'den yurt dışına giderdi insanlar şifa bulmak için. Şimdi ise bizim insanımız yurt dışında şifa aramıyor. Tam aksine dünyanın dört bir yanından insan, Amerika'sından, Avrupa'sından gelip ülkemizde şifa arıyor. Bu noktaya geldi sağlık sistemimiz. Milyarlarca dolar artık sağlık turizminden ekonomimize katkı sağlar hale geldik. Burada da şehir hastanelerimizin büyük bir katkısı var. Muhalefeti görüyoruz. Meclis'te birçok laf ediyorlar. Ama bırakın diğer dönemleri pandemi dönemini hatırlıyoruz değil mi? Dünyada en gelişmiş ülkelerin sorun yaşadığı dönemde Türkiye'de çok şükür bir sorun yaşamadık. Vatandaşımıza yoğun bakım hizmetidir, diğer teçhizattır her türlü desteği sağladık. Sağlık sistemimiz tabiri caizse bir imtihandan geçti ve o imtihanı yüzümüzün akıyla verdi. Biz muhalefete uysak, bu yatırımları yapmasak o dönemde kim bilir kaç insanımız hayatıyla bunun bedelini ödemiş olacaktı."