Yılmaz: Terörsüz Türkiye için huzur ve güven önemli

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen Bingöl Tanıtım Günleri'ne katılan Yılmaz, hemşehrileri tarafından coşkuyla karşılandı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, metropollerde düzenlenen tanıtım günlerini kıymetli bulduğunu, bu etkinliklerin hem hemşehrilerin bir araya gelmesine vesile olduğunu hem de katılımcılarda tanıtılan şehre gitme isteği uyandırdığını söyledi.

Bingöl'ün doğal güzelliklerine değinen Yılmaz, kente ve ilçelerine ulaşımı kolaylaştırmak için yollar yaptıklarını, ayrıca inşa edilen Bingöl Havalimanı sayesinde İstanbul'dan yapılan uzun yolculuk sürelerinin kısaltıldığını aktardı.

Yılmaz, herkesi Bingöl'ü gezip görmeye davet ederek "Doğu Anadolu'da en fazla ormanın, yeşilliğin olduğu illerin başında Bingöl geliyor. Diğer taraftan modern tabiriyle gastronomisi var. Orada da çok güzel lezzetler var. Eminim stantlarda bazı örnekleri vardır. Son yıllarda coğrafi işaret alan çok sayıda ürünümüz oldu. Bunlardan Bingöl balımız gerçekten müthiş bir değer." değerlendirmesini yaptı.

"Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şehri temsil eden Bingölspor'un ilerlemesinin iyi gittiğini belirterek kentteki eski stadı da en kısa sürede yenileyeceklerini söyledi.

Vatandaşa hizmetlerini birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde ulaştırdıklarını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki dönemde özellikle 'Terörsüz Türkiye' çerçevesinde Türkiye'nin tüm bölgelerinin huzur içinde olması çok çok kıymetli. Güvenlik ve huzur sadece insan hayatını olumlu etkilemekle kalmıyor, yatırım ortamını da iyileştiriyor. Güvenliğin, huzurun olmadığı bir ortama dışarıdan yatırımcı gelmediği gibi oradaki insanlar bile sermayelerini alıp metropollere İstanbul'a, İzmir'e, başka yerlere göç etmek zorunda kalıyor, geçmişte böyle oldu. Şimdi ise tam tersi bir tablo var. O yüzden iş adamlarını Bingöl'e, Doğu'ya davet ediyoruz, gelsinler, yatırım yapsınlar. Huzur, güven ortamı içinde genç nüfusumuza istihdam sağlasınlar. 'Terörsüz Türkiye' de inşallah amacına ulaşacaktır. Biz hem 'Terörsüz Türkiye' hem 'Terörsüz Bölge' diyoruz."