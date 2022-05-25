Yılmaz Tunç, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili seçildi
Cahit Özkan'ın görevden alınmasının ardından yapılan seçimde Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti'nin TBMM Grup Başkanvekili seçildi.
AA
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AK Parti Grubu, yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi için basına kapalı toplandı.
Toplantıda, görevden alınan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın yerine yeni grup başkanvekilinin belirlenmesi amacıyla, Grup İç Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre seçim yapıldı.
Seçim sonucunda Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine getirildi.