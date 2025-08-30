Yılmaz Tunç: Bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyeceğiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Tunç: "30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyecek; Cumhuriyetimize, milletimizin değerlerine, istiklalimize ve istikbalimize sonsuza dek sahip çıkacağız" dedi.
Tunç, Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyecek; Cumhuriyetimize, milletimizin değerlerine, istiklalimize ve istikbalimize sonsuza dek sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Tunç, ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile andığını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Tunç, bu özel günde Türk milletinin birliğine ve direncine olan inancını yineledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret ettik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 30, 2025
30 Ağustos'ta yakılan bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyecek; Cumhuriyetimize, milletimizin değerlerine,… pic.twitter.com/bEzihKAknc