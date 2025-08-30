Yılmaz Tunç: Bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyeceğiz

Tunç, Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakırken, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "30 Ağustos’ta yakılan bağımsızlık meşalesini hiçbir zaman söndürmeyecek; Cumhuriyetimize, milletimizin değerlerine, istiklalimize ve istikbalimize sonsuza dek sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç, ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatan uğruna can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve saygı ile andığını belirtti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurgulayan Tunç, bu özel günde Türk milletinin birliğine ve direncine olan inancını yineledi.